Киев, 11 октября, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Украина может «потерять» большое количество своих граждан из-за введения визового режима с Российской Федерацией (РФ). Об этом, как передает УНН, сообщил директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев в эфире ток-шоу «Свобода слова».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

«Что будет, если будет введен этот режим (визовый), то в дипломатии есть такое понятие, как «взаимность», — пояснил он. — Можно ожидать, что РФ введет так же визовый режим против украинского народа».

При этом директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины добавил, что миллионы граждан Украины, которые в настоящее время работают на территории РФ, будут вынуждены вернуться на родину, чтобы «получить сначала рабочую визу, потом получить разрешение на трудоустройство».

По его словам, Москва может «воспользоваться ситуацией» и предложить гражданство РФ работающим украинцам.

«РФ может сказать, что миллионам украинцам не надо возвращаться в Украину — пусть берут российское гражданство, — говорит Макеев. — Или идея введения визового режима действительно направлена на то, чтобы мы потеряли большое количество граждан Украины?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2016 г. в ходе заседания согласительного совета парламента Украины Андрей Парубий предложил украинским депутатам рассмотреть вопрос об отмене безвизового режима с РФ.

Читайте также: Песков: Россия ответит на введение Украиной визового режима

Читайте также: Савченко: Визовый режим с Россией защитит украинцев