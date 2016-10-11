Бразилиа, 11 октября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Новый одобренный Конгрессом бразильский законопроект об участии иностранных компаний в разработке местных крупных месторождений в подсолевом слое практически мгновенно возымел эффект. Как заявил глава Petrobras Педро Паренте, в министерство иностранных дел Бразилии в Хьюстоне уже на следующий день обратились семь нефтегазовых компаний, заинтересованных в проекте, пишет Bloomberg.

Divulgação Petrobras / ABr — Agência Brasi Нефтяная платформа на бразильском шельфе

Дело в том, что на бразильском шельфе располагается ряд крупнейших в регионе месторождений углеводородов. Их производительность в подсолевом слое очень велика. По словам Паренте, на некоторых скважинах она достигает 40−50 тыс. баррелей в сутки, что, очевидно, и заинтересовало международные компании.

Раньше возможности зарубежных компаний для участия в торгах на получение лицензии для работы в подсолевом слое были ограничены. Но Конгресс страны на прошлой неделе одобрил законопроект, который отменяет требование об обязательном участие госкомпании Petrobras в разработке шельфа в качестве оператора с долей не менее 30%. Теперь госкомпания, позволив другим инвесторам контролировать бурение и добычу на этих потенциально богатых месторождениях, обеспечит большую оффшорную группу, необходимую для разработки месторождений.

Как ранее писало ИА REGNUM, сейчас крупнейшая нефтяная компании Бразилии вынуждена распродавать свои активы, что связано с громким коррупционным скандалом, в котором были задействованы многие высокопоставленные лица страны, в числе которых был и президент страны. Также низкие цены на нефть в последние два года не могли не отразиться на финансовом состоянии компании. В связи с этим руководство Petrobras решило предпринять меры: программу по оптимизации расходов. Речь идет о распродаже активов, сокращении персонала, уменьшении инвестиций в разведку, добычи нефти и разработки месторождений. Отметим, что долг госкомпании во втором квартале 2016 года составил $125 млрд.

Теперь Паренте заявил, что компания продолжит в ближайшие два года распродавать свои активы, чтобы постепенно погасить долг. Сейчас в рамках реализации этих планов Petrobras ищет покупателей для своих более чем 30 нефтяных проектов стоимостью до $40 млрд. Также, по словам главы Petrobras, сокращения сотрудников продолжится. Еще компания ищет партнеров для своих НПЗ, которые последние четыре года приносят лишь убытки.

Таким образом, учитывая вышеперечисленные проблемы, Petrobras сегодня в силу своего финансового положения не может участвовать в разработке месторождений на подсолевом слое. Поэтому Бразилия в будущем году выставит на торги по крайней мере четыре месторождения в подсолевой зоне шельфа. В свою очередь, международные крупные нефтегазовые компании проявляют огромный интерес к этим проектам.

Напомним, что в 2007 году в подсолевых слоях Бразилии был обнаружен ряд крупных месторождений углеводородов, что расширило потенциал для экспорта нефти и газа. Petrobras стал активнее сотрудничать с крупнейшими зарубежными компаниями, они даже открыли собственные исследовательские центры. До кризиса на мировом нефтяном рынке Бразилия планировала к 2020 году вдвое увеличить добычу углеводородов. Здесь особо перспективными считались и считаются месторождения в подсолевых слоях, в основном в области Лула. Однако для этого необходимы крупные инвестиции. Однако сам Petrobras сегодня не может обеспечить их в том объеме, в котором планировал изначально.