Вашингтон, 11 октября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Работа над предвыборной кампанией Дональда Трампа будет продолжена, несмотря на скандал вокруг сексистских заявлений кандидата в президенты США, сообщает CNN со ссылкой на источник в Национальном комитете Республиканской партии США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам источника, такое заявление сделал председатель комитета Рейнс Прибус в ходе телеконференции 10 октября. Прибус отметил, что взаимоотношения комитета и кампании Трампа продолжатся без изменений, а совместные действия будут полностью согласованными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, издание Washington Post обнародовало видео 2005 года, в котором Дональд Трамп некорректно отзывается о замужней женщине. Запись вызвала бурную реакцию в Республиканской партии США.

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