Таллин, 11 октября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес за 10 лет своего правления запомнился русофобскими высказываниями и сам превратился в ходячий анекдот. Об этом ИА REGNUM сегодня, 11 октября, сообщил известный эстонский юрист-правозащитник, директор таллинского правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков. По словам Русакова, Ильвес — «человек, который сделал ненависть к России и к русским своей профессией. Причём, задолго до того, как стал президентом Эстонии» (Ильвес — гражданин США, в 1970—1980-е годы работал в эстонской редакции радиостанции «Свобода/Свободная Европа» — прим. ИА REGNUM ).

Soppakanuuna Томас Хендрик Ильвес

Исходя из того, что русофобия является краеугольным камнем новой эстонской государственности с момента восстановления независимости, Русаков сообщил, что президентство Ильвеса в этом смысле не стало исключением из общих правил: «Кто бы ни был президентом, мало что меняется. Дискриминации русского национального меньшинства не становится меньше». Он напомнил в качестве примера, что 1 июня 2012 года НКО «Русская школа Эстонии» передала собранные в поддержку сохранения русских школ 35 841 подпись в Канцелярию президента. В итоге обращение было полностью проигнорировано Ильвесом, что даже вызвало критику даже со стороны самих эстонцев: известная актриса Мари-Лийз Лилль заявила в парламенте, что президент готов разговаривать только с эстонцами, но не с представителями национальных меньшинств страны.

Впрочем, добавил правозащитник, «справедливости ради, стоит заметить, что во время своего президентства он сделал парочку добрых дел». Так, например, в 2011 году канцелярия президента помогла попасть в роддом роженице из Кохтла-Ярве (северо-восточная Эстония), которую туда не хотели принимать из-за отсутствия вида на жительства. В 2012 году канцелярия президента заступился за девочку, которую лишили эстонского гражданства, полученного из-за ошибки чиновника. «Но этим, пожалуй, его добрые дела и исчерпываются», — отметил Русаков.

10 октября официально вступила в должность новый глава эстонского государства, первая женщина-президент Керсти Кальюлайд. Бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес сложил с себя полномочия, которые длились два пятилетних срока с 2006 года. Керсти Кальюлайд была избрана президентом 3 октября на безальтернативной основе голосами 81 депутатам парламента при необходимом минимуме в 68 голосов «за». Кальюлайд — профессиональный еврочиновник, работала от Эстонии в Счетной палате Евросоюза с 2004 года.