Санкт-Петербург, 11 октября, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Полковник полиции Андрей Бакуменко назначен начальником Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

rosgvard.ru Бойцы Росгвардии

Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.

До настоящего времени Андрей Федорович Бакуменко был начальником Центра лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензионно-разрешительные службы МВД указом президента переданы в состав Росгвардии. Эти службы в полном объеме контролируют оборот гражданского и служебного оружия, в том числе оружейную торговлю, а также регулируют и контролируют рынок частной охранной деятельности, в том числе выдачу лицензий и разрешений на оружие частным охранным структурам.

Ранее Андрей Бакуменко работал в Управлении ФМС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Территориальные органы Росгвардии входят в состав округов войск национальной гвардии РФ. Они предназначены для обеспечения служебно-боевой деятельности подразделений ОМОНа, СОБРа, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, вошедших в состав Росгвардии, в субъектах Федерации.

Президент РФ подписал закон о создании войск Национальной гвардии в июле, которой переданы полномочия Внутренних войск МВД, ОМОН, ЦСН МВД и СОБР. Нацгвардия будет заниматься борьбой с терроризмом, контролем за оборотом оружия, охраной гособъектов, пересечением массовых беспорядков и обеспечением режима территориальной целостности государства.