Вашингтон, 11 октября, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Выпускающая порошковый алкоголь под брендом Palcohol компания Lipsmark намерена через аукцион продать технологию производства в разные страны. Об этом, как передает Life.ru, говорится в заявлении компании.

nastol.com.ua Алкоголь

«Вместо производства и продажи Palcohol своими силами мы решили продать на аукционе секретный процесс производства человеку, предложившему лучшую цену в каждой стране, — говорится в сообщении. — Мы делаем это, поскольку люди или компании в каждой стране гораздо лучше представляют алкогольное законодательство и каналы продаж для этой страны».

Компания Lipsmark планирует начать торги в 2017 году. Для участия в аукционе потенциальному покупателю необходимо будет доказать свою платежеспособность.

«Согласно правилам аукциона, один человек сможет купить право на производство сразу в нескольких странах», — говорится в сообщении.