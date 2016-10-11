Ростов-на-Дону, 11 октября, 2016, 10:24 — ИА Регнум. В культурной столице Ростовской области — Таганроге — могут демонтировать памятник Фаине Раневской, установленный у дома, где родилась и жила актриса. Москвич Игорь Ласточка считает мемориал оскорблением памяти «королевы второго плана». Пока петицию подписали чуть более 50 человек, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Памятник Фаине Раневской в Таганроге

«Для тех, кто с глубоким уважением относится к творчеству и личности Раневской, это крайне оскорбительный факт — установить на родине актрисы её скульптуру в образе, который не только не касается сути её гениальности, но и был ей самой глубоко неприятен. Помогите нам на законных основаниях демонтировать бронзовую скульптуру у дверей её дома, изображающую Раневскую в ненавистной ей роли Ляли из фильма «Подкидыш», — написал автор обращения.

В качестве доказательств Игорь Ласточка привел слова самой Фаины Раневской из «Дневника на клочках»: «…В эвакуации, в Ташкенте, Анна Андреевна (Ахматова) звала меня часто с ней гулять. Мы бродили по старому городу, а за мной бежали дети и хором кричали: «Муля, не нервируй меня». Это очень надоедало, мешало мне слушать ее. К тому же я остро ненавидела роль (Ляля из фильма «Подкидыш»), которая дала мне популярность».

Автор петиции направит это письменное обращение депутатам городской думы. Перенести памятник москвич предлагает на территорию завода «Красный котельщик», где он и был изготовлен.

Напомним, что будущая народная артистка СССР родилась в Таганроге в 1896 году. Дом, в котором родилась, провела детство и отрочество Фаина Раневская, расположен на улице Фрунзе. На здании установлена мемориальная доска, а рядом с домом — памятник актрисе.