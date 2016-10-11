Ставрополь, 11 октября, 2016, 10:24 — ИА Регнум.



stavgorod.ru Ставрополь

Ставрополь вернул себе звание самого благоустроенного города России. Он занял первое место по итогам Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России», проведенного в 2015 году. Соответствующий приказ премьер-министра России Дмитрия Медведева размещен на сайте правительства РФ.

Отметим, что Ставрополь уже получал подобное звание по итогам конкурса, проведенного в 2013 году, передав в дальнейшем эстафету другому южнороссийскому городу Краснодару. Тогда конкурс проводился министерством регионального развития. Краевая столица тогда была признана лучшей среди административных центров субъектов России.

Призовой фонд конкурса составил 95 млн рублей. Ставропольский глава распорядился пустить эти средства на дальнейшее благоустройство города. В первую очередь были отремонтированы дороги и тротуары в центре столицы края.

Кроме того, в городе пересчитали все деревья. Каждому зеленому насаждению был присвоен порядковый номер. На каждом появилась жестяная бирка с этим номером. Таким образом, каждое дерево в городе было взято на учет с тем, чтобы в случае вынужденной вырубки деревьев они были заменены новыми насаждениями.

Напомним, по итогам конкурса, проведенного Минстроем России в 2015 году, самыми благоустроенными после Ставрополя признаны город Уфа Республики Башкортостан и Хабаровск Хабаровского края (второе место). Третье место досталось городу Красноярску Красноярского края.