Веллингтон, 11 октября, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Министр иммиграции Новой Зеландии Майкл Вудхаус сделал неожиданное заявление о том, что в 2016 году будет выдано на 5000 меньше видов на жительство, чем было запланировано. Кроме того, увеличено количество «очков», которое должен получить соискатель для подачи документов на вид на жительство, и повышен порог навыков и умений для претендентов, сообщает газета Stuff 11 октября. Изменения в законодательстве не сильно повлияют на количество иммигрантов, способных жить и работать в стране — данные нововведения не коснутся категорий временной рабочей визы, однако, по словам Вудхауса, министерство также работает над изменениями схемы выдачи рабочей визы, о которых будет объявлено позднее.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Пресс-секретарь Министерства иммиграции уточнила, что изменения призваны предупредить неконтролируемо растущий спрос на постоянное проживание в стране, который уже сейчас вышел за рамки прогнозов. Таким образом, в ближайшие два года правительство планирует одобрить не более 85 000 — 95 000 видов на жительство, тогда как ранее допустимый диапазон составлял от 90 000 до 100 000.

Оппозиционные депутаты критикуют внесенные изменения, называя их «показухой» и «простым популистским шагом», не решающим проблему. Лидер лейбористов Эндрю Литтл заявил, что данный шаг не кажется ему реальным решением — «настоящая проблема — это поток мигрантов, въезжающих по рабочим визам и претендующих на рабочие места, что снижает среднюю заработную плату. Также не принимаются меры против мошенничества со студенческими визами и эксплуатации студентов-мигрантов без разрешения на работу». По мнению Литтла, нужно ужесточать правила выдачи рабочих виз, а не наказывать тех, кто уже давно работает в стране и заработал свое право на вид на жительство.

Больше всего пострадает категория «родители», так как правительство не уверено, что иностранные специалисты, подающие документы на вид на жительство для своих родителей, выполняют обязательства по финансовому обеспечению въезжающих родственников. Издание New Zealand Herald сообщает, что правительство планирует временно закрыть прием заявлений в категории «родители» и снизить количество видов на жительство для членов семей мигрантов с 5500 заявлений в год до 2000.

В прошлом году 5739 получили вид на жительство по визе «родитель», эта цифра колебалась в пределах 4401 — 6364 в течение последнего десятилетия. Вудхаус ожидает, что приостановка выдачи вида на жительство для родителей будет иметь временный характер и что прием заявлений возобновится в середине следующего года.