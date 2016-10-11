Балашиха, Московская область, 11 октября, 2016, 10:20 — ИА Регнум.



mapsoid.ru Река Пехорка

В подмосковной Балашихе началась экологическая реабилитация рек Пехорка и Малашка. Специалистам предстоит расчистить берега водоемов, вывезти мусор и убрать сухостойные деревья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии Московской области.

Работы по реабилитации будут вестись на участке реки от заболоченного русла в районе впадения в Пехорку реки Малашки до места впадения реки Чечеры. По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, в рамках проекта запланирована реабилитация 17 км Пехорки и 4,3 км Малашки.

В дальнейшем из рек будет необходимо удалить донные отложения и высадить водные растения и микроводоросли, которые будут выполнять функцию естественного фильтра для воды. После этого реки начнут очищаться самостоятельно.

Отметим, что в конце лета Минэкологии начало подготовку к реабилитации более 7 километров реки Банька в Красногорске. Река загрязнена мусором и сточными водами, заилена, берега реки и ее прудов разрушаются в результате эрозии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа реабилитации малых рек предполагает комплекс мер, в число которых входит очистка русел рек и прудов от иловых отложений, благоустройство, анализ сбросов, восстановление экосистемы водоема до естественного уровня, расчистка от древесно-кустарниковой растительности и устройство подъездов. До конца года в области планируют обследовать восемьдесят малых рек. Работы будут проведены на участках общей протяженностью более 2 тысяч километров.