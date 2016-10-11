Москва, 11 октября, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Согласно проекту межправительственного соглашения России и Турции о строительстве газопровода «Турецкий поток», порядка 15 млрд кубометров газа, ранее поставляемые в Европейской союз через Украину, теперь пойдут напрямую — по новому газопроводу. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

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Уточняется, что проект соглашения был подписан накануне, 10 октября. Подписи под документами поставили министр энергетики России Александр Новак и его коллега из Турции Берат Албайрак. При этом присутствовали президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эксперты оценили «Турецкий поток» как инструмент, которым сможет пользоваться Москва и Анкара для влияния на Запад.

Документ соглашения содержит информацию о строительстве двух ниток «Турецкого потока» мощностью по 15,75 млрд кубометров в год. Первая нитка будет идти в Турцию, вторая — транзитом в Южную Европу.

Морские участки обеих ниток будут принадлежать «Газпрому». Что касается сухопутного участка, первой ниткой будет владеть Botas, второй — «Газпром» и Botas. Уточняется, что пока под вопросом находится строительство второй нитки «Турецкого потока».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября Путин заявил, что Россия предоставит Турции скидку на газ в рамках совместного проекта «Турецкий поток».