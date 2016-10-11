Лондон, 11 октября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Руководство ВТБ приняло решение о переносе европейской штаб-квартиры банка, расположенной в Лондоне, в другой город в связи с намерением Британии покинуть ЕС, об этом заместитель президента — председателя правления банка Герберт Моос рассказал в интервью Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM BREXIT

«У нас были большие планы на лондонский офис, но после Brexit мы свернули их и будем реализовывать в другом месте. Где именно, совет директоров решит к концу года», — пояснил Моос.

По его словам, в качестве города для размещения центрального европейского офиса рассматриваются Франкфурт-на-Майне, Париж и Вена. ВТБ стал первым среди крупных банков, который публично объявил о переносе офиса на фоне решения о Brexit, отмечает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня на территории Великобритании прошел референдум, касающийся выхода страны из состава Евросоюза. Brexit поддержали более половины избирателей. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о том, что официальные переговоры с ЕС по Brexit начнутся не ранее 2017 года.