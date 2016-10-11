Москва, 11 октября, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Законопроект о детском отдыхе внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Галиной Кареловой и Валерием Рязанским, сообщает прессслужба верхней палаты парламента. Документ разработан по поручению председателя Совфеда Валентины Матвиенко после трагедии на Сямозере в Карелии.

ИА REGNUM Госдума

Законопроект направлен на обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. Среди предложений — единые требования ко всем организациям детского отдыха, ведение общедоступного федерального реестра сведений об организациях, работающих в этой области, меры безопасности, вопросы подготовки кадров.

Уточняются и разграничиваются полномочия и сферы ответственности за отдых детей и его безопасность федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Кроме того, дано определение «деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления» и уточнено понятие «организация отдыха детей и их оздоровления», в него включены также «лагеря палаточного типа».

Предусматриваются обязательные единые требования, которые должны выполнять организации отдыха и оздоровления детей вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности, устанавливаются общие требования к туристическим маршрутам при прохождении их детьми.

«Предусмотрены разработка и утверждение профессиональных стандартов, а также квалификационных требований, чтобы исключить работу с детьми неподготовленных людей», — отметила Карелова.

Кроме того, законопроектом предлагается ведение реестра сведений об организациях детского отдыха, в котором кроме общих данных будут содержаться результаты проверок их деятельности. «Такой реестр создается впервые. Это должна быть открытая информация, которая позволит составить представление о каждой организации детского отдыха, ее услугах и поможет родителям выбрать наиболее подходящей для их ребенка вариант», — говорит Карелова.