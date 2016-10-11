Владивосток, 11 октября, 2016, 09:58 — ИА Регнум. В больнице города Дальнегорска (Приморский край) началась проверка после появившихся сообщений о том, что медперсонал этого учреждения отказал девушке в вакцинации от бешенства. Проверку проводит департамент здравоохранения Приморского края, сообщает портал «Новости Владивостока».

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Комментируя действия Минздрава, представитель регионального отделения ведомства Ксения Гусенцова заявила, что проверка уже идёт. «В случае, если информация подтвердится, это будет расценено как нарушение врачебной этики», — сказала она.

По словам Гусенцовой, главный врач городской больницы в ходе проверки ответил, что в медицинском учреждении существуют проблемы с вакцинами от бешенства. Причина перебоев — задержки поставок из-за тайфуна «Лайонрок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября молодой девушке, которую неделю назад укусила бездомная собака, в травматологическом отделении центральной больницы Дальнегорска отказали в плановой вакцинации против бешенства. Мать девушки сообщила подробности: «Врач сообщил, что препарат кончился, и развёл руками. На мой вопрос, что делать, если вдруг собака, укусившая дочь, бешеная, он дал шокирующий ответ: «Идите в церковь, свечку поставьте, чтоб собака оказалась здоровой», — сказала она.