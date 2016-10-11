Париж, 11 октября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Компания Airbus планирует сократить объемы производства модели A380 Superjumbo до одного самолета в месяц начиная с 2017 года, сообщает 11 сентября Reuters.

formtech.de A380 Superjumbo

«Это решение позволит сократить наши поставки в ожидании новых заказов», — сказал глава программы A380 Ален Флуранс.

Напомним, сокращение продаж А380, большого авиалайнера с четырьмя двигателями, было вызвано улучшением ассортимента и эффективности меньших двухмоторных моделей. Скорость сборки Airbus А380 в настоящее время составляет 2,5 самолета в месяц.