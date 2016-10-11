Ярославль, 11 октября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. 10 октября исполняющий полномочия мэра города Ярославля Владимир Слепцов начал серию встреч с партийными фракциями, представленными в муниципалитете города. Первая такая встреча прошла с наиболее многочисленной фракцией — «Единая Россия». На встрече помимо самого Слепцова присутствовали все заместители мэра Ярославля.

city-yaroslavl.ru Встреча Владимира Слепцова с «Единой Россией»

«Мэрия и муниципалитет — это одна команда. Мы должны работать вместе, слушать друг друга и принимать общие решения. От нашей консолидированной деятельности зависит судьба города, условия жизни людей. В таких вопросах не должно быть политических разногласий, поэтому мэрия открыта для сотрудничества c представителями всех фракций», — сказал на встрече Владимир Слепцов.

Депутаты задали Владимиру Слепцову ряд конкрет ных вопросов. Один из них касался порядка назначения мэра Ярославля, вызвавший конфликт депутатов и мэрии на последнем заседании муниципалитета.

«Общее мнение таково, что эта процедура должна быть максимально открытой. Мы договорились создать рабочую группу, она выработает итоговый документ, который будет принят муниципалитетом», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин.

Депутат Сергей Выржиковский сказал, что решением заместителя мэра Ярославля депутаты были исключены из состава балансовых комиссий муниципальных предприятий. Владимир Слепцов сообщил, что это произошло из-за плохой посещаемости депутатами заседаний балансовых комиссий, однако пообещал вернуть народных избранников в органы управления городскими предприятиями.

Еще один вопрос касался так называемого «депутатского миллиона» — права депутатов выделить из бюджета средства на решение конкретных проблем в своих округах. Право на «депутатский миллион» не закреплено в документах и существовало по устной договоренности между мэрией и муниципалитетом — в пределах этой суммы депутаты вносили поправки в городской бюджет, которые принимались мэрией.

«Владимир Слепцов на встрече сказал, что следующий год — предвыборный, и все кандидаты в депутаты муниципалитета должны находится в равных условиях. Поэтому в 2017 году «депутатского миллиона» не будет. На мой взгляд, это правильно. Но есть ряд конкретных обещаний, которые уже даны депутатами и мэрией, и их нужно исполнить. Владимир Слепцов поддержал это предложение», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Павел Дыбин.

«Мы решили еще вернуться к этому вопросу и несколько изменить формат работы по «депутатскому миллиону». Если раньше депутат в течение года мог принять решение о расходовании этих средств, то теперь мы соберем все предложения по острым вопросам еще до принятия бюджета и включим их в виде поправок в бюджет следующего года уже сейчас», — считает Павел Зарубин.

В целом единороссы считают, что встреча прошла в конструктивном русле и поможет снять противоречия, которые возникли или могут возникнуть между новым составом мэрии города и муниципалитетом. В ближайшие дни состоятся встречи с другими фракциями городского представительного органа.