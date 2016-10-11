Москва, 11 октября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Ставрополь признан самым благоустроенным городом Российской Федерации (РФ) по итогам Всероссийского конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России». Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева размещено на сайте правительства РФ.

culture.ru Cтаврополь

Второе место заняли сразу два города — Уфа и Хабаровск, а на третьем оказался Красноярск.

«Первое место с вручением диплома Правительства РФ I степени (присудить) — муниципальному образованию город Ставрополь Ставропольского края; второе место с вручением диплома Правительства РФ II степени — городскому округу город Уфа Республики Башкортостан, городскому округу — «Город Хабаровск» Хабаровского края; третье место с вручением диплома Правительства РФ III степени — городу Красноярску Красноярского края», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель конкурса — стимулировать органы местного самоуправления развивать ЖКХ и благоустройство территорий.