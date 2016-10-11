Москва, 11 октября, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Поправки в федеральный бюджет на 2016 год Госдума обсудит в октябре, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября. Документ внесен в Госдуму с учетом результатов исполнения федерального бюджета за восемь месяцев 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В начале 2016 года российская экономика пережила очередной шок условий торговли: цены на нефть марки «Юралс» в январе 2016 года опускались до 25 долларов США за баррель (минимум с 2004 года), что произошло под воздействием одновременной реализации ряда негативных для мирового рынка энергоносителей событий. В течение года цены на нефть постепенно восстановились с минимальных значений первого квартала, однако стабилизировались на низком уровне (вблизи 40 долларов за баррель), обусловленном действием долгосрочных фундаментальных факторов. По состоянию на 1 сентября 2016 года средняя цена на нефть марки «Юралс» составила 39,2 доллара США за баррель, что существенно ниже цены, заложенной в базовый сценарий экономического развития (50 долларов США за баррель в среднем за 2016 год).

«В этих условиях бюджетная политика в 2016 году направлена на нейтрализацию последствий для экономики очередного шока со стороны внешнеэкономической конъюнктуры. Принимаемые меры в течение текущего года заключались в основном в точечной поддержке приоритетных отраслей и смягчении барьеров для перемещения факторов производства», отмечается в сопроводительных материалах.

Предлагается скорректировать основные характеристики федерального бюджета на 2016 год с учетом ожидаемой оценки социально-экономического развития России и хода исполнения федерального бюджета в 2016 году

Так, предлагается, что доходы составят 13,3 трлн рублей (планировалось 13,7 трлн), расходы — 16,4 трлн рублей (планировалось — 16,09 трлн рублей).

Дефицит предполагается на уровне 3 трлн (планировался 2,3 трлн рублей).

Предусматривается уменьшение общего объема доходов на 1,3% к ВВП за счет снижения нефтегазовых доходов и увеличения ненефтегазовых доходов.

Общий объем расходов увеличивается на 304,3 млрд рублей и составит 19,8% к ВВП, что на 0,7% ниже утвержденного ранее уровня.

Дефицит федерального бюджета в 2016 году составит 3,7% к ВВП, что на 0,7% выше утвержденного ранее уровня.

«В целом рост расходов федерального бюджета на 2016 год складывается за счет увеличения расходов на реализацию приоритетных направлений и сокращения расходов по другим направлениям», отмечают в правительстве.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минфин РФ предложил сократить в текущем году бюджетные расходы на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 9,4% — до 214,791 млрд рублей.

Кроме того, предполагается сокращение расходов на туризм. Так, финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» в 2016 году могут сократить более чем на 400 млн рублей — субсидии на реализацию мероприятий этой программы предложено сократить до 3,6 млрд рублей. Федеральная целевая программа «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в РФ на 2013−2017 годы» также сократится на 77,3 млн рублей, ее общий объем составит 695,8 млн рублей.