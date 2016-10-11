Оренбург, 11 октября, 2016, 09:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2015 году и первом полугодии 2016 года отмечена тенденция роста числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет на 2,2% и 19,9% соответственно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864

Правоохранительными органами области в 2015 году выявлено 321 коррупционное преступление (в 2014 году — 314), в первом полугодии 2016 года — 205 (в первом полугодии 2015 года — 171).

Отмечено изменение структуры коррупционной преступности: выявлено больше фактов взяточничества (44% от общего числа зарегистрированных преступлений), а также преступлений, совершенных в крупном или особо крупном размерах либо причинивших крупный ущерб.

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Сумма возмещенного ущерба до направления дел в суд составила около 40 млн рублей (56,5% от общей суммы ущерба в 69,6 млн рублей).

«В 2016 году наблюдается рост количества уголовных дел, направленных в суд (на 14,5%), и увеличение числа обвиняемых по направленным в суд уголовным делам (на 17%). Улучшились и отдельные качественные показатели расследования уголовных дел», — отметили в надзорном ведомстве.

Вместе с тем в прокуратуре подчеркнули, что принимаемые правоохранительными органами меры по выявлению, пресечению и расследованию коррупционных преступлений нельзя назвать исчерпывающими, поскольку уровень коррупционной преступности в Оренбургской области продолжает оставаться высоким, а возникающие в практической деятельности проблемы требуют корректировки работы правоохранительных органов.

Основную массу лиц, привлеченных к уголовной ответственности, составляют взяткодатели — физические лица (39, или 32%), руководители государственных, муниципальных учреждений и предприятий (34, или 27,9%), лица, занимающие должности в коммерческих организациях (17, или 14%).

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Прокуроры обращают внимание на пассивность подразделений УМВД России по Оренбургской области в выявлении значимых коррупционных преступлений в городах Орске, Новотроицке, Бузулуке, Бугуруслане, Кувандыке и Гае. Ожидается активизация деятельности со стороны правоохранительных органов в Беляевском и Светлинском районах, на территории которых коррупционные преступления не выявлялись. Нуждается в повышении эффективности работа правоохранительных органов, направленная на противодействие коррупции в собственных рядах.

Вызывает нарекания оперативно-розыскная деятельность отдельных территориальных органов внутренних дел, направленная на выявление коррупционных деяний. Большая часть преступлений выявлена не в результате работы оперативных служб, а по сообщениям граждан, организаций, контролирующих и надзорных органов (51%).

Работа правоохранительных органов в основном ограничивается выявлением коррупционных преступлений против интересов государственной службы, преступлений в сферах здравоохранения и образования, в частном секторе. Напротив, в сферах ЖКХ, использования государственного имущества, земельных правоотношений, размещения заказов для государственных и муниципальных нужд, лесной отрасли выявляются единичные преступления, что не отвечает реальному уровню коррупции в регионе. Фактически сведена к минимуму работа по выявлению схем хищения бюджетных средств, выделенных на осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд, в том числе откатов.

Особую обеспокоенность у надзорного ведомства вызывает отсутствие результатов работы по выявлению коррупционных преступлений в сфере закупок для государственных нужд при строительстве и ремонте дорог, на которые в последнее время выделяются значительные бюджетные средства, а состояние улично-дорожной сети по-прежнему остается неудовлетворительным.

В деятельности органов дознания и предварительного следствия не изжита практика укрывательства преступлений от учета. Нередко по материалам, содержащим достаточные данные о коррупционных преступлениях, принимаются незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела. По ряду уголовных дел неполно устанавливаются обстоятельства совершения преступлений, неправильно квалифицируются действия обвиняемых, незаконно прекращаются уголовные дела при наличии признаков преступления.

Анализ практики исполнения судебных решений показал низкую эффективность такого вида наказания как штраф в размере, кратном сумме взятки или коммерческого подкупа. Сумма взысканных судебными приставами штрафов в 2015 году составила лишь 3,2% от общей суммы штрафов, исполнительные документы по которым находились в производстве приставов. В первом полугодии 2016 года этот показатель снизился до 1%.

Аналогична ситуация с исполнением решений судов о взыскании ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности. Размер взысканного ущерба в 2015 году составил 3,9% от общей суммы, в первом полугодии 2016 года — менее 1%.