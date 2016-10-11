Вашингтон, 11 октября, 2016, 09:39 — ИА Регнум. На земную орбиту будет отправлен частный телескоп для съёмок планеты, находящейся вблизи Проксимы Центавра. Об этом сообщили учёные, работающие в составе американского некоммерческого частного института BoldlyGo, пишет New York Times.

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж. Роман Качанов. 1981.СССР Поиск нового

Комментируя планы по отправке телескопа, директор института Джон Морс заявил, что на создание этой техники уйдёт $25−50 млн. Аппарат будет собран за счёт краудфандинга: учёные рассчитывают на пожертвования организаций.

По времени строительство займёт около трёх лет. Предполагаемый срок службы телескопа — два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Проксима Центавра b, ближайшая к Земле потенциально обитаемая планета, была открыта в августе 2016 года. Расстояние до неё составляет 4,2 светового года.