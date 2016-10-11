Красногорск, 11 октября, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Среди регионов РФ будет распределено 3,8 млрд рублей на улучшение лекарственного обеспечения граждан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, Московская область может рассчитывать на сумму в более чем 162 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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3,8 млрд рублей, заложенные в бюджете 2016 года, будут направлены министерству здравоохранения РФ, которое затем распределит средства между субъектами. Для реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения Подмосковье получит более 162 млн рублей.

Как корреспонденту ИА REGNUM пояснил генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской продукции Минздрава России Виталий Омельяновский, сумма, выделенная области, может быть потрачена на стабилизацию проблем лекарственного обеспечения граждан и на поддержку инновационных проектов в сфере здравоохранения.

«Эта сумма, конечно, все потребности не покроет. Я так понимаю, что это порядка 10−15% от выделяемого бюджета. Сегодня существует достаточно много нареканий по лекарственному обеспечению по стране и в Московской области, в том числе. Московская область является пилотным регионом по многим проектам по медицине. Я так понимаю, что это распоряжение направлено на то, чтобы стабилизировать лекарственное обеспечение области, чтобы она могла полноценно участвовать в разных проектах. Помимо этого некоторые импортные препараты остаются очень дорогими для населения. Эта сумма также покроет некий дефицит, который связан с использованием таких препаратов», — заявил Омельяновский.

Отметим, по данным пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой, в 2016 году в Подмосковье было обеспечено лекарствами 2,2 млн отпущенных рецептов. Всего в области льготникам были отпущены лекарства на общую сумму 8,3 млрд рублей. В Подмосковье проживает более 663 тыс. льготников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года в аптеках подмосковных городов Раменское и Жуковский отсутствовал ряд льготных лекарств для больных диабетом, астмой и онкобольных.

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