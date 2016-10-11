Калининград, 11 октября, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Управление Росгвардии по Калининградской области возглавил полковник внутренней службы Олег Горшков, ранее руководивший работой с личным составом столичной полиции.

77.мвд.рф Полковник Олег Горшков (в центре) вручает медали полицейским-дзюдоистам из Москвы

Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы войск Национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов.

До назначения на должность начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Москве Горшков являлся помощником начальника московского главка генерал-лейтенанта Анатолия Якунина (сам Якунин в сентябре 2016 года назначен начальником Оперативного управления МВД РФ).

Судя по хронике на официальном сайте столичной полиции, Олег Горшков принимал активное участие в популяризации спортивных единоборств — самбо, дзюдо, бокса. Характеризуя вверенный ему личный состав московской полиции, Горшков называл его «самым большим управлением по численности и по задачам в Европе».

ИА REGNUM отмечает ещё один «калининградский след» в формировании новой силовой структуры. Бывший замначальника УМВД России по Калининградской области Алексей Титов, не так давно исполнявший обязанности руководителя УМВД, назначен начальником управления Росгвардии по Белгородской области.