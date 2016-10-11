Samsung отзовет 191 тыс. Galaxy Note 7 в Китае
Пекин, 11 октября, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Отделение компании Samsung Electronics Co Ltd в Китае отзовет все 190 984 смартфона Galaxy Note 7, проданные на территории КНР, заявили представители Комиссии КНР по контролю качества, сообщает 11 октября Reuters.
Компания Samsung остановила продажи смартфонов Galaxy Note 7 в КНР и попросила владельцев смартфонов пока ими не пользоваться. Samsung продолжает расследование случаев возгорания Galaxy Note 7. В сентябре в КНР было отозвано 1 858 смартфонов Galaxy Note 7.
Как передавало ИА REGNUM, 10 октября стало известно, что Samsung приостановила производство Galaxy Note 7 после появившихся в СМИ сообщений о дефектных смартфонах. Отмечено, что к такому решению производитель пришёл после консультаций с регуляторами в Южной Корее, Китае и США.