Пекин, 11 октября, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Отделение компании Samsung Electronics Co Ltd в Китае отзовет все 190 984 смартфона Galaxy Note 7, проданные на территории КНР, заявили представители Комиссии КНР по контролю качества, сообщает 11 октября Reuters.

tour.xaoyo.com Galaxy Note 7

Компания Samsung остановила продажи смартфонов Galaxy Note 7 в КНР и попросила владельцев смартфонов пока ими не пользоваться. Samsung продолжает расследование случаев возгорания Galaxy Note 7. В сентябре в КНР было отозвано 1 858 смартфонов Galaxy Note 7.

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября стало известно, что Samsung приостановила производство Galaxy Note 7 после появившихся в СМИ сообщений о дефектных смартфонах. Отмечено, что к такому решению производитель пришёл после консультаций с регуляторами в Южной Корее, Китае и США.