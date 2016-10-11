Пермь, 11 октября, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Начальник управления вневедомственной охраны ГУ МВД по Пермскому краю полковник полиции Борис Бородавин назначен начальником управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии.

uvoperm.ru Начальник управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю Борис Бородавин

Приказ о назначении подписал главнокомандующий войсками Национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов. По его решению в управлении кадров разработана прозрачная система требований, которые предъявляются к офицерам, претендующим на руководящие должности в территориальных органах войск Национальной гвардии.

В частности, учитываются показатели служебной деятельности, образование, опыт участия в боевых действиях, наличие государственных наград, научная и педагогическая деятельность, зачисление в кадровый резерв для выдвижения на высшие воинские должности. При подборе и назначении на должности руководящего состава в войсках Национальной гвардии РФ особое внимание обращается на моральные, деловые качества и строгое соблюдение антикоррупционного законодательства.

Стоит отметить, Борис Бородавин начал службу в органах внутренних дел в 1994 году в отделе вневедомственной охраны при УВД Свердловского района. Он прошел все ступени службы, начиная от дежурного ПЦО до заместителя начальника УВО. В апреле 2009 года был назначен на должность начальника УВО при ГУВД по Пермскому краю. В 1991 году окончил Пермское военное авиационно-техническое училище. В 2002 году окончил Пермский филиал Нижегородской академии МВД РФ. В 2012 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ.