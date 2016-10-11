Берлин, 11 октября, 2016, 09:25 — ИА Регнум. Размещение оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» на территории Калининградской области не вызовет увеличения присутствия НАТО на востоке Европейского союза. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции «Люди Европы» накануне, 10 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Столтенберг, комментируя размещение ОТРК в Калининградской области, подчеркнул, что руководство альянса оценило это как «часть мозаики, которая складывается в течение определенного времени». В ответ на действия Москвы НАТО предпринял серьёзное укрепление своих сил со времён холодной войны.

«Мы отреагировали, показали силу и не планируем увеличивать наше присутствие на востоке Европы дальше», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что ОТРК «Искандер» были переброшены в Калининградскую область в рамках боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации (РФ).