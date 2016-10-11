Оренбург, 11 октября, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Начальником управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Оренбургской области назначен полковник полиции Олег Пугаев. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии.

56.мвд.рф глава управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Оренбургской области Олег Пугаев

По решению директора Росгвардии Виктора Золотова в управлении кадров разработана прозрачная система требований, которые предъявляются к офицерам, претендующим на руководящие должности в территориальных органах войск национальной гвардии.

В частности, учитываются показатели служебной деятельности, образование, опыт участия в боевых действиях, наличие государственных наград, научная и педагогическая деятельность, зачисление в кадровый резерв для выдвижения на высшие воинские должности. При подборе и назначении на должности руководящего состава в войсках национальной гвардии РФ особое внимание обращается на моральные, деловые качества и строгое соблюдение антикоррупционного законодательства.

Олег Пугаев родился 17 февраля 1966 года, окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище. С 1987 года по 1995 год служил на офицерских должностях в Вооруженных Силах РФ. В органы внутренних дел пришел в 1995 году. Затем руководил пунктом централизованной охраны, через несколько лет стал заместителем начальника, а чуть позже возглавил отдел вневедомственной охраны при ОВД Промышленного района Оренбурга. С июня 2009 года служил в должности заместителя начальника управления вневедомственной охраны при УВД по Оренбургской области. 24 мая 2016 года подписан приказ о назначении Пугаева на должность начальника Управления вневедомственной охраны УМВД РФ по Оренбургской области. Не прошло и пяти месяцев как Олег Пугаев возглавил оренбургское управление Росгвардии.