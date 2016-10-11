Москва, 11 октября, 2016, 08:45 — ИА Регнум.



Нефтяная вышка

Торги по нефти 10 октября закрылись в положительной области. По итогам дня баррель Brent подорожал на 2,34%, до $52,88. Резкий рост котировок начался после выступления российского президента Владимира Путина на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле, сообщил ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Президент РФ сообщил, что Россия готова присоединиться к мерам ОПЕК по заморозке добычи нефти. Он отметил, что данное решение является единственно разумным для стабилизации мирового энергетического рынка.

«Цена на «черное золото» достигла важного ценового уровня сопротивления $53,71. Его пробой покупателям откроет дорогу в другой ценовой коридор $60—66. Уверен, что за ним стоит очень много защитных стопов по коротким позициям. Если начнётся их исполнение, цена взлетит до $55», — отметил эксперт.

С алжирской встречи ОПЕК нефть сорта Brent подорожала на 17,5%. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна рассчитывает на цену нефти в $60 за баррель. Это значит зона $53,70—54,00 будет пройдена в ближайшие дни.

«Во вторник выйдет отчёт по запасам нефти от Американского института нефти. Высока вероятность сокращения запасов сырой нефти, так как из-за урагана «Мэтью» танкеры не могли разгрузиться и заполнить хранилища. На сегодня моя цель по нефти $54,40», — отметил Антонов.