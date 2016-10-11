Москва, 11 октября, 2016, 08:39 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Торги на Московской бирже 10 октября закрылись снижением по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль вырос на 0,33%, до 62,00 рубля, евро/рубль — на 0,95%, до 69,02 рубля.

В первой половине дня валюты вышли в плюс из-за отсутствия уверенного роста нефтяных котировок. На фоне общего укрепления американского доллара курс рубля снизился до уровня 62,53, евро — до 69,82.

После выступления российского президента Владимира Путина на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле баррель Brent подорожал на 3,5%, до $53,71. Следом за нефтью российская валюта подорожала к доллару до 61,81 рубля, к евро — до 68,99.

Президент РФ сообщил, что Россия готова присоединиться к мерам ОПЕК по заморозке добычи нефти. Он отметил, что данное решение является единственно разумным для стабилизации мирового энергетического рынка.

Во вторник на рынки вернутся американцы. В понедельник из-за национальных праздников в Канаде и США биржи не работали. Поскольку нефть подорожала без них, после коррекции должна начаться новая волна роста цен на нефть. Рискну рассмотреть их повышение до $54,35. При таком развитии событий во вторник курс доллара снизится до 61,65/70 рубля, евро — до 68,60 рубля.

Теперь нефтетрейдеры будут следить за тем, сможет цена на нефть закрепиться выше отметки $53,80 или нет. Если да, то курс доллар/рубль отправится к уровню 60,80 рубля. Если цена достигнет указанного уровня к концу недели, значит, на следующей неделе идём к психологическому уровню 60 рублей. Если сопротивление $53,80 устоит, во что верится с трудом, то по паре доллар/рубль начнётся коррекционная фаза.