Берлин, 11 октября, 2016, 08:32 — ИА Регнум. По итогам девяти месяцев 2016 года спрос на автомобили «Лада» в Германии вырос на 41% по сравнению с тем же периодом минувшего года, сообщает сетевое издание Wroom.ru со ссылкой на данные немецкой государственной организации Kraftfahrt-Bundesamt.

lada118.ru Лада 4×4

С января по сентябрь включительно немецкие дилеры «Лада» реализовали 1229 автомобилей. Наиболее популярной моделью, как и в прошлом году, стал внедорожник «Лада 4×4», проданный в количестве 847 единиц (+15% к прошлому году). На втором месте — «Лада Гранта», ее предпочли 377 покупателей, что в три раза превышает прошлогодний показатель в 132 шт.

В 2015 году объемы продаж Lada в Германии составили 1181 экземпляр. На конец текущего года намечен старт продаж в стране седана «Лада Веста».