Пекин, 11 октября, 2016, 08:20 — ИА Регнум. В Китае ученые приступили к разработке небольшого атомного реактора на быстрых нейтронах, который через несколько лет может быть размещен на одном из спорных островов в Южно-Китайском море. Об этом пишет газета South China Morning Post.

chuansong.me Атомный реактор

Ожидается, что атомный реактор будет иметь малогабаритные размеры, что позволит перемещать «микро-АЭС» в контейнере длиной 6,1 м и высотой 2,6 м.

При этом мощность реактора составит около 10 МВт, что достаточно для обеспечения электроэнергией домов и квартир на 50 000 семей.

Издание отмечает, что «микро-АЭС» сможет работать без дозаправки многие годы или даже десятилетия.

О реакции международного сообщества на планы Китая пока ничего неизвестно.