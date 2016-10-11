Москва, 11 октября, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Правительство РФ распределит в регионах 3,8 млрд рублей на улучшение лекарственного обеспечения граждан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на официальном портале правительства.

Картина неизвестного художника 19 века/ Аллегория медицины

Согласно распоряжению, 3,8 млрд рублей, заложенные в бюджете 2016 года, будут направлены Минздраву РФ, которое проводит межбюджетные трансферты субъектам РФ. Средства пойдут на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения.

«Принятое решение позволит сохранить достигнутый уровень лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг», — отмечается документе.