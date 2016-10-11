Москва, 11 октября, 2016, 08:08 — ИА Регнум. В области под названием Deuteronilus Mensae в северном полушарии Марса находится большое скопление чистого водяного льда. Именно этот регион является наиболее подходящим местом для высадки первой пилотируемой экспедиции на Красную планету, об этом говорится в материалах Седьмого московского международного симпозиума по исследованию Солнечной системы, который проходит в Институте космических исследований РАН, сообщает НТВ.

esa.int Deuteronilus Mensae

Ученые говорят о территории радиусом около 100 км, расположенной между равнинами Утопия и Хриса. Именно здесь, по их мнению, может существовать простейшая марсианская жизнь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пилотируемые полеты на Марс входят в планы ведущих космических агентств мира. Так, в NASA намерены отправить астронавтов к Марсу в 2030-х годах, а частная компания SpaceX заявляет о возможной отправке экспедиции к Марсу в 2020-х годах.