Лондон, 11 октября, 2016, 07:44 — ИА Регнум. Согласно проекту правительственного комитета Великобритании, страна может потерять порядка 66 млрд фунтов в том случае, если будет реализован жёсткий сценарий выхода из состава Европейского союза («hard Brexit»), пишет The Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

В случае «hard Brexit» ВВП Великобритании может упасть на 9,5% по сравнению с тем уровнем, который был, когда королевство являлось членом сообщества 28 стран. Объём торговли может сократиться сразу на 20%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что второе голосование по вопросу членства страны в ЕС недопустимо: «Голосовать, чтобы подвергать сомнению волю британского народа, является недопустимым способом двигаться дальше». Напомним, референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года: победили сторонники Brexit. Премьер-министр Дэвид Кэмерон и его правительство ушли в отставку.