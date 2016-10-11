Лиссабон, 11 октября, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Сборная Бельгии по футболу на выезде переиграла команду Гибралтара в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 г. Встреча, прошедшая 10 октября в португальском городе Фару, завершилась со счетом 6:0.

Steven Depolo Футбольный матч

В составе гостей забитыми мечами отметились Кристиан Бентеке (хет-трик), Аксель Витсель, Дрис Мертенс и Эден Азар.

После трех матчей отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Бельгии пока занимает первое место в таблице группы H, имея в активе 9 очков. Команда Гибралтара, набравшая 0 баллов, находится на 6-й позиции.

ЧМ-2018 — Европа. Группа H. 3-й тур.

Гибралтар — Бельгия — 0:6.