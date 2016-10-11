Стамбул, Турция, 11 октября, 2016, 07:31 — ИА Регнум. Правительство РФ решило допустить на российский рынок ряд сельскохозяйственных товаров из Турции. Речь идет о так называемых косточковых и цитрусовых товарах, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в Стамбуле с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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По словам президента РФ, это решение взаимовыгодное, поскольку Россия не производит таких продуктов, а допуск на российский рынок турецких продуктов снизит цены на них.

Путин напомнил, что годом ранее объем продаж косточковых и цитрусовых товаров составил $500 млн. Он подчеркнул значимость этого решения и добавил, что стороны договорились и дальше «работать над полной нормализацией отношений» — этим займется в ближайшее время межправкомиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на недружественные действия Анкары Россия ввела эмбарго на поставки овощей и фруктов из Турции. ВВС этой страны сбили российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года, погиб один из российских летчиков.

После письма президента Турции Реджепа Эрдогана Владимиру Путину, содержащего извинения за этот инцидент, отношения Москвы и Анкары стали налаживаться.