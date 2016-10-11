Киев, 11 октября, 2016, 07:14 — ИА Регнум. Глава департамента политики и коммуникации МИД Украины Алексей Макеев в эфире телеканала ICTV заявил, что после введения визового режима с Россией из страны могут начать убегать граждане, которые работают в РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

По его словам, такой шаг нецелесообразен, поскольку, если ввести визы для граждан РФ, Россия предпримет ответные меры, и проблемы будут «у миллионов граждан, которые работают в России».

«Их могут заставить вернуться на Украину, получить сначала рабочую визу, потом получить разрешение на трудоустройство», — уточнил Макеев. Он добавил, что Москва может и предложить этим гражданам российское гражданство.

«Или идея введения визового режима действительно направлена на то, чтобы мы потеряли большое количество граждан Украины?» — уточняет Макеев.

3 октября спикер Рады Парубий предложил народным депутатам рассмотреть вопрос ввода визового режима с РФ. Профильный комитет украинского парламента одобрил постановление о введении визового режима 4 октября.