Сеул, 11 октября, 2016, 07:13 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung Electronics Co Ltd обратилась к своим клиентам, которые приобрели смартфоны Galaxy Note 7, на время перестать пользоваться этими гаджетами — пока не будет проверена информация о том, что аккумуляторы новой модели взрывоопасны, передаёт ВВС.

tour.xaoyo.com Galaxy Note 7

По сообщению производителя, от производства этой модели компания планирует отказаться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 октября, в СМИ появилась информация о решении Samsung Electronics Co Ltd приостановить производство дефектных Galaxy Note 7. Поводом к сообщению стали сообщения о том, что снова появились случаи взрыва аккумуляторов.

Напомним, Galaxy Note 7 прекратили поступать в продажу после серии случаев со взрывами смартфонов. Затем, позже компания возобновила продажи, но сообщения появились опять. Тогда компания провела консультации с регуляторами в Южной Корее, Китае и США и решила приостановить производство.