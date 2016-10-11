Якутск, 11 октября, 2016, 07:01 — ИА Регнум. Житель Якутии Иван Петров начал своё дело с посадки 5 гектаров картофеля и теперь намерен снабжать якутян свежими овощами из зимних теплиц, а жителей Центральной России — мясом и рыбой. Ещё один проект предпринимателя — поставки картофеля в Китай, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Самой сложной проблемой фермеров Иван Петров считает сбыт сельхозпродукции и намерен её решить, рассказал он в интервью ЯСИА. Заниматься фермерской деятельностью он начал случайно и с нуля — увидев в Олекминске заброшенное поле, решил посадить на нём картошку — землю в аренду начинающему фермеру дали, а тракторист вспахал поле за 5 тысяч рублей и 2 пачки патронов. Картофель для посадки Иван Петров взял в долг. Осенью с пяти гектаров поля он с помощью селян собрал 60 тонн картошки, решил на этом не останавливаться и заняться овощным бизнесом.

Якутянин наладил связи в четырех районах республики, где арендовал брошенные совхозные поля и посадил на них овощи, в том числе морковь, картофель, огурцы и свёклу. Кроме того, фермер уже построил зимние теплицы, чтобы поставлять свежие овощи и после осеннего сезона. Овощехранилища арендовал в трех точках — в Москве, Новосибирске и Олекминске, поскольку уже налаживает связи за пределами Якутии.

«Во многих северных районах ничего не растет, и люди ждут завоза овощей. При этом стоимость килограмма картошки взлетает до небес», — объяснил Иван своё желание заниматься выращиванием овощей. Он уже задумывается о таких проектах, как доставка свежих овощей на дом в любое время года и поставка картофеля в Китай.

За пределы республики он намерен поставлять мясо и рыбу. «Они пользуются большим спросом. Просто нужно уметь правильно преподнести продукт, хорошо упаковать и доказать его уникальность», — уверен Иван Петров.

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Он также подчёркивает: «Не нужно проводить совещания о том, как важно сельское хозяйство и что пора его возрождать. Берите и делайте! Покажите нам, молодым фермерам, как это сделать, научите новому. Нужны семинары и обучающие курсы, в этом нет ничего постыдного, поверьте. Современный фермер должен всегда двигаться вперед, а не сидеть с совковыми понятиями в своей глубинке и жаловаться, что государство не помогает».

Иван Петров также считает, что для того, чтобы сельское хозяйство было прибыльным, нужно постоянно учиться, применять современные технологии и вкладываться в саморазвитие.

Ранее ИА REGNUM писало о жителе Лекеченского наслега Вилюйского района Якутии Максиме Харлампьеве, который начал заниматься изготовлением итальянских сортов сыра — «страккино», «рикотта», «качотта» и «моцарелла». На необходимое для этого оборудование он потратил 1,5 миллиона рублей, вернув потом эти деньги с помощью субсидии Центра поддержки предпринимательства республики. Ставку фермер сделал на жирное молоко коров якутской породы, из которого удаётся делать вкусный и качественный сыр.