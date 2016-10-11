Москва, 11 октября, 2016, 06:08 — ИА Регнум. Проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) со вторника, 11 октября, становится платным после первого месяца безвозмездного пользования новой транспортной магистралью. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного департамента транспорта.

image-tur.ru МЦК

С сегодняшнего дня проезд на МЦК будет осуществляться в соответствии с тарифами Московского метрополитена. Пользоваться услугами Московского центрального кольца можно по всем действующим городским билетам: «Единый», «90 минут», «Тройка».

«Более того, в течение 90 минут с момента первого прохода в структуру метро, пассажирам будет доступна бесплатная пересадка между МЦК, метро и монорельсовой системой», — отметили в пресс-службе.

По информации департамента, за месяц бесплатной работы МЦК его услугами воспользовалось 6 млн человек. Ежедневно новой магистралью пользуются более 200 тысяч человек. Наиболее популярными у пассажиров стали станции МЦК, интегрированные со станциями метрополитена.

Отмечается, что бесплатный месяц работы МЦК позволил учесть пожелания более 1000 горожан и внести в работу магистрали порядка 400 изменений. Так, по просьбам пассажиров, было добавлено порядка двух тысяч дополнительных элементов навигации, позволяющих быстрее осуществлять переход с одного вида транспорта на другой и легче ориентироваться в пространстве транспортно-пересадочных узлов. Также по просьбам пассажиров были добавлены аудиообъявления о стороне расположения платформы при прибытии составов на станции.

11 октября на Московском центральном кольце также открываются новые остановочные пункты — «Соколиная гора» и «Дубровка». До конца текущего года планируется открыть ещё три — «Зорге», «Панфиловская» и «Коптево».