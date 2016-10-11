Южно-Сахалинск, 11 октября, 2016, 06:07 — ИА Регнум. Более 70 тысяч квадратных метров нового жилья сдадут до конца 2016 года на Сахалине и Курилах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе островного правительства.

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На самом севере Сахалинской области — в Охе — с опережением графика, уже к началу осени были сданы два дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Столько же — в соседнем селе Некрасовка. В настоящее время здесь же завершается строительство третьего жилого здания.

Еще в одном северном селе — Тунгор — строят два дома на 57 квартир.

Всего в планах сахалинских властей расселить жильцов ветхого и аварийного фонда самого северного района острова в новых домах общей площадью более 3 тысяч квадратных метров.

«В общей сложности из ветхих и аварийных домов в 2016 году будут расселены более 2 тысяч сахалинцев и курильчан. Соответствующая региональная программа в области реализуется с 2013 года. Сегодня в регионе предоставляют новое жилье и тем нуждающимся в улучшении жилищных условий, которые зарегистрировались и после указанной даты», — пояснили чиновники.

Ранее сахалинскими властями была принята программа, в рамках которой жители отдаленных Курильских островов могут получить беспроцентные кредиты на строительство и приобретение жилье.

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Напомним, правительство РФ утвердило целевую программу по социально-экономическому развитию Курильских островов Сахалинской области. Согласно документу, целью программы является развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения отдаленных российских островов. Одной из основных задач программы является модернизация жилой сферы, а также налаживание транспортной инфраструктуры.