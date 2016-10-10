Сеул, 11 октября, 2016, 02:57 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung приняла решение приостановить по всему миру продажу своих новых смартфонов Galaxy Note 7, в том числе из так называемой «безопасной партии», передаёт агентство Reuters.

tour.xaoyo.com Galaxy Note 7

Как говорится в заявлении компании, соответствующее предписание будет направлено партнерам и ритейлерам Samsung. Отмечается, что данное решение обусловлено тем, что компания продолжает расследовать сообщения о новых случаях возгорания Galaxy Note 7 как из первой, так и из «безопасной» партии.

Пользователям данных смартфонов компания рекомендовала перестать использовать устройства.

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября стало известно, что Samsung приостановила производство Galaxy Note 7 после появившихся в СМИ сообщений о дефектных смартфонах. Отмечено, что к такому решению производитель пришёл после консультаций с регуляторами в Южной Корее, Китае и США.