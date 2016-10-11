Москва, 11 октября, 2016, 03:11 — ИА Регнум. Деформированный образ России, который США рисуют в мировом политическом информационном пространстве, терпит фиаско. По мнению председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, именно в этом кроется причина эмоционального срыва в Вашингтоне, поскольку на деле Россия добивается очень серьёзных успехов в сирийской операции. Об этом эксперт заявил в прямом эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вашингтон

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«Я помню, Станислав Ежи Лец высказывался на тему, что я уже дошёл до дна, но снизу постучали. Нам не надо торопиться говорить, что следующий шаг — это война. Отношения между Россией и США на сегодня усугубились настолько, что являются угрозой для системы мировой политики, международных отношений. Но всё-таки давайте не будем говорить и пользоваться такой риторикой, что мы на пороге войны. Безусловно, отношения между Москвой и Вашингтоном сегодня в очень непростой фазе. Но уверен без утопии, что здесь можно работать, в том числе в плоскости родной для нас парламентской дипломатии», — обозначил член Госдумы РФ VII созыва.

Эксперт отметил беспрецедентное нагнетание со стороны Вашингтона. В частности, он заявил, что на Россию «вешают» малайзийский Boeing, обстрел гуманитарного конвоя ООН в Сирии, в одностороннем порядке выход США из договорённостей по Сирии.

«Дело в том, что Россия каждую неделю добивается очень серьёзных успехов в сирийской операции, и всему миру понятно, что Россия — это не держава-изгой, как это пытаются показать наши западные стратегические друзья. Россия — держава-миротворец. Россия в одиночку противостоит «Исламскому государству» (запрещённая в России террористическая организация) и силам международного терроризма на Ближнем Востоке», — заявил Леонид Слуцкий.

«Я с сожалением произношу «в одиночку», потому что мы ожидали, что США в полном объёме присоединятся к операции, однако этого не произошло, — добавил спикер. — Та модель России, тот образ России, деформированный образ, который США рисуют последние месяцы, и даже годы, в мировом политическом информационном пространстве, с каждой неделей сирийской операции терпит фиаско. Вот причина эмоционального срыва в Вашингтоне».

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Россией и Америкой находятся в непростом положении: коренные геополитические и мировоззренческие противоречия были обнажены войной в Сирии. Американцы хотят стереть с лица земли это светское арабское государство, Москва же всегда выступала за равноправие всех наций и конструктивный диалог.