Сана, 11 октября, 2016, 01:32 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций заявляет о «сложной и тупиковой ситуации» в Йемене, сообщает Reuters 11 октября.

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Спецпосланник ООН по Йемену Исмаил Ульд Шейх Ахмед, уполномоченный вести переговоры со сторонами конфликта, призывал саудовскую коалицию и хуситов воздержаться от срыва мирного процесса.

«Я призываю всех политических лидеров и их сторонников воздерживаться от причинения вреда миру и безопасности», — заявил спецпосланник после переговоров с министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эро в Париже 10 октября.

По словам спецпосланника, во время переговоров в Омане на прошлой неделе «был достигнут значительный прогресс», однако атака саудитов во время траурной церемонии в Сане 8 октября, в результате которой погибло 140 человек, а также последовавшие ответные действия хуситов «сорвали мирный процесс».

«В связи со сложной ситуацией» спецпосланник попросил перенести его выступление в ООН с 20 на 31 октября.

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«Сложная и тупиковая ситуация в Йемене» также стала причиной срыва принятия резолюции Совета Безопасности ООН, который проходил 10 октября.

По словам председателя СБ ООН, постоянного представителя от России Виталия Чуркина, предложенный Лондоном проект заявления по очередной атаке саудовской коалиции «был чрезвычайно слабым и расплывчатым» и «не соответствовал произошедшему».

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Война в Йемене давно перестала быть «внутренним делом» ближневосточной страны. В конфликт официально вовлечена Саудовская Аравия, поддерживающая войска «правительственной коалиции», и неофициально — Иран, который оказывает помощь повстанцам-хуситам. «Помимо своей воли» в конфликт вчера оказались втянуты Соединенные Штаты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 октября Пентагон сообщил об обстреле эсминца ВМС США с территории Йемена, контролируемой хуситами. При этом США официально не поддерживают саудовскую коалицию из-за атак на большое число гражданских объектов. По данным ООН, за 19 месяцев гражданской войны в Йемене погибло не менее 10 тыс. человек, большая часть жертв — мирные жители.