Москва, 11 октября, 2016, 01:20 — ИА Регнум. Главная новогодняя ёлка России, которая будет установлена на Соборной площади Кремля, обойдётся в 5 млн 868 тысяч рублей, следует из материалов, размещённых на портале госзакупок.

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Согласно заказу, в эту сумму должны войти также затраты на установку, украшение, обслуживание и демонтажу ёлки.

Закупку выполняет учреждение управделами президента России «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти». Какая организация возьмёт обязательство по выполнению заказа, в материалах не указывается.