Москва, 11 октября, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Москва и Токио выбрали правильный путь для решения территориального спора вокруг Южный Курил, однако решение этого вопроса требует терпения, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

zapoved.net Курильский государственный природный заповедник

«Требуется надёжная база в плане взаимного доверия, которая и зарождается во время развития торгово-экономических отношений», — заявил Дмитрий Песков журналистам. При этом, по его словам, «какие формулировки будут достигнуты, сейчас пока не скажет никто».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД России сообщили, что 13 октября в Москве должна состояться встреча первых заместителей глав внешнеполитических ведомств России и Японии Владимира Титова и Синсукэ Сугиямы.

Как отметили в российском ведомстве, в международном блоке вопросов в рамках встречи акцент планируется сделать на имеющихся возможностях наращивания взаимодействия в урегулировании актуальных глобальных и региональных проблем.

Напомним, Япония претендует на четыре острова в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года. Позиция России состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР (государством-продолжателем которого стала Россия) по итогам Второй мировой войны и что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.