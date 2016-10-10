Вашингтон, 11 октября, 2016, 00:42 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что информация о переброске ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградскую область соответствует привычной линии поведения России, передаёт телеканал RT.

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«Сейчас я вижу, что они размещают ракеты «Искандер» в Калининградской области. Всё это соответствует поведению, которое мы наблюдаем уже долгое время», — заявил генсек Североатлантического альянса.

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» были переброшены под Калининград в рамках боевой подготовки Вооружённых сил Российской Федерации.

Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский назвал перебросу «Искандеров» под Калининград «неадекватной реакцией» на действия НАТО в регионе. Министр обороны Швеции Петер Хультквист расценил действия российских военных как «провокационную политику сигналов». В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Латвии Каспар Галкин заявил, что Прибалтика находилась в зоне действия российских «Искандеров» и до их переноса под Калининград.

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