София, 11 октября, 2016, 00:02 — ИА Регнум. В Болгарии продолжается тенденция сокращения объёмов экспорта в страны вне Европейского союза. Соответствующие данные обнародовал 10 октября Национальный статистический комитет республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Налбандян. Болгарский натюрморт

За период с января по август 2016 года болгарский экспорт в третьи страны упал на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 9 516,1 млн левов (порядка 4,8 тысячи евро). Импорт из третьих стран в Болгарию за этот же период упал на 12,5% и составил 10 892,1 млн левов (порядка 5,5 тысячи евро).

Половина всего болгарского экспорта в страны, не входящие в ЕС, приходится на шесть государств: Турция, Македония, Россия, Сербия, Китай и США. При этом основной рост экспорта пришёлся на продукцию, относящейся в соответствии Международной стандартной внешнеторговой классификацией к категории «Разнообразные готовые изделия» (25%). Наибольшее сокращение объёмов наблюдалось в категории «Напитки, алкогольные напитки и табачные изделия» — 27,5%.

По объёмам импорта в Болгарию из числа стран вне ЕС первое место занимает Россия. Также среди основных импортёров — Турция, Китай и Украина. За восемь месяцев 2016 года наибольший рост в импорте наблюдался в категории «Разнообразные готовые продукты» (19.1%), наибольший спад — в категории «Необработанные материалы (сырьё), несъедобные (включая топливо)» (35,8%).

Экспорт Болгарии в страны Европейского союза за период с января по июль 2016 года (данных по состоянию на август НСИ пока не приводит) вырос на 4,3%по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 17 496,6 млн левов (~8,9 тысячи евро), а импорт снизила на 1,0% и составил 18 966,4 млн левов (~9,7 тысячи евро). Основными торговыми партнёрами Болгарии в Европейском союзе как по поставкам, так и по закупкам товаров, являются Германия, Италия, Румыния и Греция.