Рим, 10 октября, 2016, 23:56 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент России Владимир Путин переживает время подъема, который не имеет себе равных среди мировых лидеров. Помимо недавней победы на выборах в России (конечно, нечто само собой разумеющееся), лидер Кремля продолжает сохранять высокий рейтинг среди своих соотечественников, несмотря на серьезный экономический кризис, который переживает страна. Культ личности Путина продолжает расти за границей и стал настоящим феноменом», — такими словами похвалы начинает свою статью International Business Times в Италии. Тема анализа — сможет ли Путин заставить Саудовскую Аравию снизить цены на нефть. Ответ: сможет.

Издание пишет, что в последние годы российская военная машина двигалась с точностью и эффективностью, пользуясь моментом слабости Запада. Соединенные Штаты неуклонно теряют роль ведущей страны мира, продолжают совершать очевидные ошибки в области внешней политики, а Европа занята проблемами процесса интеграции в ЕС. Аннексия Крыма, постоянные провокации против Запада, интервенция в Сирии, растущее влияние на страны — партнеры Запада и союзников НАТО (Турция) демонстрируют скрупулезное внимание, с которым Москва наблюдает за миром вокруг себя, она тщательно продумывает действия, которые необходимо предпринять для повышения ее стратегического положения и для ослабления ее врагов.

«Поскольку рынок нефти и энергии является ключевым сектором для России, это позволяет предположить, что многие из стратегий Кремля, в том числе военные, имеют своей целью максимизацию доходов от продажи своих энергетических продуктов. Достаточно добиться повышения цен на сырье и остаться в хороших отношениях со странами-импортерами, — размышляет автор статьи. — Недавняя война из-за нефти, которая привела в 2014 году к падению цен до минимума 20 долларов за баррель, кажется, затихла. Саудовская Аравия и Россия решили встретиться и найти решение проблемы, даже сокращая объем производства. Россия борется с тяжелым экономическим спадом из-за западных экономических санкций, а также из-за того, что ее политический класс правит не вполне оптимально. Страна по-прежнему слишком сильно зависит от цен на энергоресурсы, на которые приходится более 50% государственных доходов, — и, следовательно, правительство серьезно настроено диверсифицировать источники поступлений».

Обеим странам придется иметь дело с рынком, в котором предложение будет оставаться высоким в течение длительного времени, Иран не планирует сокращать производство. С этой точки зрения, учитывая историческое партнерство между Москвой и Тегераном, Россия выступает в качестве идеального посредника, чтобы попытаться привести к соглашению две враждующие исламские страны, также пользуясь отчуждением между Вашингтоном и Эр-Риядом. Вполне вероятно, однако, что Ирану оставят шанс и дальше обильно пить из своих источников нефти, так как чрезмерное замедление добычи нефти не принесет никакой пользы. Учитывая невозможность все же привести цены на сырье до исторических максимумов, Саудовская Аравия и Россия могли бы согласиться (и убедить другие страны-производители) в том, что в экономике благосостояния называют «вторым лучшим решением», то есть принять лучшее альтернативное решение после того, как отбросили оптимальное. Саудовская Аравия не имеет никакого интереса снижать производство, гораздо меньше — подписывать соглашение с Россией, принимая во внимание ту поддержку, которую Москва обеспечивает сирийским правительственным войскам, а также ее исторический союз с Ираном. Тем не менее валютные резервы Эр-Рияда начали высыхать более быстрыми темпами, чем предполагалось первоначально, и саудовская монархия не имеет никакого выбора, кроме как смириться со стратегией Путина.

Для максимизации результатов своей стратегии Москва, как считает издание, должна привлечь в свою сферу влияния наибольшее число стратегически важных стран, пытаясь все больше изолировать Соединенные Штаты, и взять на себя политическое лидерство на Ближнем Востоке. С этой точки зрения маловероятно, что Путин ослабит хватку в Сирии, стране, которая гарантировала бы стратегический канал для поставок нефти, а также важное стратегическое превосходство во всем регионе. Тем не менее ситуация выглядит очень сложной, учитывая, что Саудовская Аравия не имеет ни малейшего намерения праздновать окончательную победу Асада. Внутренние и внешние интересы в этом регионе невероятно сильны. Россия будет продолжать поддерживать Асада, формировать военные гарнизоны в Сирии и пытаться расширить свои отношения с другими странами в регионе (Россия осталась в хороших отношениях с Израилем, в то время как западные страны постепенно от него отдаляются). Москва будет пытаться сохранить цены на нефть выше 50 долларов за баррель, ожидая начала процесса диверсификации, который должен привести к менее зависимой от энергетических ресурсов экономике.