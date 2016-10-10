Чебоксары, 10 октября, 2016, 23:53 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

В Росгвардии продолжаются назначения руководителей территориальных органов. Соответствующие приказы о назначении подписаны директором Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующим войсками национальной гвардии РФ генералом армии Виктором Золотовым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальником отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике стал 37-летний полковник полиции Алексей Ежеев, до назначения возглавлявший ФГКУ «Управление вневедомственной охраны МВД по Чувашской Республике». Начинал службу в ГИБДД МВД по Чувашии.

Территориальные органы Росгвардии выполняют функции по обеспечению служебно-боевой деятельности ОМОНа, СОБРа и вневедомственной охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ подписал закон о создании войск национальной гвардии в июле, которой переданы полномочия Внутренних войск МВД, ОМОН, ЦСН МВД и СОБР. Росгвардия будет заниматься борьбой с терроризмом, контролем за оборотом оружия, охраной гособъектов, пресечением массовых беспорядков и обеспечением режима территориальной целостности государства.