Вашингтон, 10 октября, 2016, 23:32 — ИА Регнум. Сайт WikiLeaks опубликовал следующую часть конфиденциальных сообщений главы штаба избирательной кампании Хиллари Клинтон, сообщает твиттер организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клинтон

В общий доступ выложено 2086 личных писем главы избирательного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подесты.

Напомним, первая часть опубликованных писем относилась к авторству Хиллари Клинтон. Тогда было опубликовано более двух тысяч писем, содержащих отрывки выступлений бывшего госсекретаря США перед сотрудниками различных банков и компаний.